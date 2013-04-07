مليار شخص في العالم مُصابون بارتفاع ضغط الدم

يُحتفل في السابع من شهر أبريل كل عام بيوم الصحة العالمي في الذكرى السنوية لتأسيس منظمة الصحة العالمية عام 1948.

ويتم في كل عام اختيار موضوع يسلّط الضوء على أحد الأمراض المثيرة للقلق في العالم، وموضوع العام كان ارتفاع ضغط الدم.

وتشير التقديرات على الصعيد العالمي إلى أن واحداً من كل ثلاثة من البالغين الذين تتجاوز أعمارهم الخامسة والعشرين مُصاب بارتفاع ضغط الدم، أي نحو مليار شخص في العالم مصابون بهذا المرض، وتتزايد هذه النسبة مع التقدم في العمر، ودعت منظمة الصحة العالمية إلى تكثيف الجهود للوقاية من ارتفاع ضغط الدم ومكافحته.

وفي السعودية تحديداً تبلغ نسبة من لديهم ارتفاع في ضغط الدم 21% من السكان وفقاً لوزارة الصحة السعودية.

ويُعد ارتفاع ضغط الدم أحد أهم الأسباب التي تؤدي إلى أمراض القلب والسكتات الدماغية التي تشكل معاً السبب الأول في الوفيات المبكرة والإعاقة في العالم.

وتشير تقديرات الباحثين إلى أن ارتفاع ضغط الدم سبب في نحو 9 ملايين و400 ألف وفاة سنوياً ناجمة عن أمراض القلب. كما يؤدي إلى مخاطر الإصابة بالفشل الكلوي وفقدان البصر إذا تُرك من دون علاج.

ويُعد الكشف المبكّر عن ارتفاع ضغط الدم الخطوة الأولى للوقاية منه ومكافحته، ويمكن الحد من مخاطره بتقليل استهلاك الملح، والمحافظة على وزن مثالي، وممارسة نشاط بدني متواصل، وتجنب التدخين.