استنشاق زيت عشبة إكليل الجبل يقوّي الذاكرة

توصلت مجموعة من الباحثين البريطانيين إلى أن استنشاق زيت عشبة إكليل الجبل أو "الروزماري" يساعد الإنسان على تذكر الأشياء. ووفق تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الأبحاث أظهرت أيضاً أن زيت الروزماري يحفز الانتباه، ويعزز الذاكرة طويلة الأمد.

وقال باحثون بجامعة نورثمبريا في مدينة نيوكاسل البريطانية، إن سلسلة من الاختبارات التي أجريت على الزيت المشتق من عشبة الروزماري، أظهرت أن استنشاقه يزيد من فرص مساعدة الشخص على تذكر الأشياء التي يتعين عليه عملها في المستقبل، بنسبة تتراوح بين 60 و75%، مقارنة بالأشخاص الذين لم يستنشقوه.