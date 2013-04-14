أطباء يحذرون: عصير الفواكه يمثل خطراً على أسنان الأطفال

حذر أطباء بريطانيون من تأثيرات سلبية لعصير الفواكه على أسنان الأطفال، خلافاً للاعتقاد السائد لدى الكثير من الآباء والأمهات بأنه جيد لصحة أطفالهم.

ونقلت صحيفة "التايمز" البريطانية عن مؤسسة متخصصة بصحة الأسنان في بريطانيا قولها إن الإسراف في تناول عصير البرتقال والفواكه الطبيعية من قبل الأطفال يمثل "قنبلة موقوتة"، داعية الآباء والأمهات إلى توخي الحذر من إطلاق العنان لأطفالهم في مسألة تناول العصائر.

وتوصي حملة حكومية بريطانية لترويج الطعام الصحي بتناول العصير غير المحلى مرة واحدة يومياً عند الأطفال الذين يزيد عمرهم عن خمس سنوات، وبما لا يزيد عن 150 ملليترا فقط.

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة صحة الأسنان في بريطانيا الدكتور نيجل كارتر إن الرسالة الأهم التي يجب أن نوجهها لأولياء الأمور هو أن "يتذكروا أنه ليس المهم كمية السكر التي يتناولها الأطفال في أكلهم وشربهم، وإنما المهم تكرار التناول".

ويضيف: "عصائر الفواكه تلقى رواجاً متزايداً، والبعض يعتقد أن تناولها فكرة جيدة لأنها تحتوي على فواكه، لكن الحقيقة أن هذه العصائر تحتوي على نسب عالية من السكر، مما يسبب أضراراً كبيرة للأسنان".

وأوضح أنه في حال رغب الأطفال في تناول المشروبات بين وجبات الطعام أو خلال ساعات النهار فمن المفضل إعطاؤهم الماء أو الحليب فقط، بدلاً من العصائر والمشروبات المحلاة.

تسوس الأسنان.. مرض ينتشر عند أطفال الخليج

يذكر أن الكثير من الإحصاءات والدراسات الجديدة في منطقة الخليج تشير إلى انتشارٍ واسع لتسوس الأسنان في المنطقة وخاصة في السعودية التي تقول الدراسات فيها إن 90% من أطفالها يعانون من هذه الآفة.

وأظهرت دراسة طبية في السعودية أن الأطفال بين الـ6 و7 سنوات ينتشر بينهم تسوس الأسنان، بنسبة تتراوح بين 74% و93%، وهي نسبة مرتفعة إذا ما قورنت بالدول الأخرى، وأشارت الدراسة إلى أن السبب في ذلك يعود إلى الغذاء غير المتوازن وعدم المعرفة الكافية بطريقة تنظيف الأسنان.

أما على الصعيد الخليجي، فقد كشفت لجنة صحة الفم الخليجية المنبثقة عن المكتب التنفيذي لمجلس وزراء صحة دول مجلس التعاون أن معدل نسبة تسوس الأسنان بلغ نحو 85% في دول المجلس.

ودعت اللجنة في شهر فبراير/شباط الماضي دول مجلس التعاون الخليجي إلى تبني برامج من شأنها السيطرة على مرض تسوس الأسنان، سواء بين الأطفال أو بين البالغين.