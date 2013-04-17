حمية تعتمد على النوم والبروتينات تساعد في تقليل الوزن

يعتبر البعض أن حميةً مبنيةً على فقدان الوزن الزائد خلال النوم هي أغرب حمية على وجه الإطلاق، حيث خسرت أيمي فرانكيل التي اتبعت الحمية الجديدة 22 كيلوغراماً مؤكدة أنها حمية فعالة.

وتدعى الحمية بأنها "حمية بين عشية وضحاها" وهدفها الأساسي إنقاص الوزن أثناء النوم.

وأوضحت د. كارولاين أبوفيان تفاصيل الحمية قائلة: "في الليلة الأولى تأخذ قسطاً من النوم لمدة ثماني ساعات وتخسر كيلوغراماً، وإذا استمريت في أخذ قسط كافٍ من النوم، ستتغلب على الشعور بالجوع المفاجئ".

وأكدت أبوفيان أن تناول طعام غني بالبروتينات لمدة 6 أيام ويوم واحد يحتوي على سوائل فقط مع أخذ قسط كافٍ من النوم يساوي خسارة الوزن، ولا يشترط ممارسة الرياضة في هذه الحمية.

وقالت: "سوف تفقد الدهون وتحتفظ بكتلة العضلات بسبب البروتين".

وهناك كثير من الانتقادات لهذه الحمية الجديدة وشكوك حول خسارة الكثير من الوزن في وقت قصير.

ومن جانبه قال د. كيث أيوب: "يمكن أن تفقد كيلوغراماً في ليلة ولكن ذلك لن يكون دهوناً، سوف يكون ماءً، ومن أجل إنقاص كيلوغرام من دهون الجسم في ليلة يجب حرق سبعة آلاف سعرة حرارية، وهذا الأمر مستحيل أثناء النوم".

وتقرّ د. أبوفيان بأن الكيلوغرامات الأولى التي تنقص معظمها من السوائل والأملاح المخزنة في الجسم، وتقول إن اتباع نظام غذائي عالي البروتينات يسهم بشكل كبير في إنقاص الوزن.