علماء يؤكدون أن الرجل لا يفهم المرأة من عينيها

تمكن علماء من إثبات مقولة أن الرجال لا يفهمون مشاعر المرأة، حيث تبين أن الرجال يعانون صعوبة في فهم أحاسيس المرأة من خلال النظر إلى عينيها بحسب ما نشرته صحيفة "الرياض" السعودية.

وذكر موقع "لايف ساينس" أن باحثين ألمان أجروا دراسة أظهرت أن الرجال يجدون صعوبة أكبر بمرتين لفهم مشاعر نساء من خلال مشاهدة صور لأعينهن مقابل الصعوبة التي يواجهونها لدى مشاهدة صور أعين رجال.

ووضع الباحث بوريس شيفر 22 رجلاً معدل أعمارهم 36 عاماً في إطار آلة للتصوير بالرنين المغناطيسي، واستخدمت الآلة تدفق الدم لقياس نشاط الدماغ لدى الرجال الذين تراوحت أعمارهم بين 21 و52 عاماً.

وطلب من الرجال في الاختبار أن ينظروا إلى 36 زوجا من العينين وأن يخمنوا مشاعر أصحابها، وأشارت الدراسة إلى أن الرجال وجدوا صعوبة أكبر في أن يخمنوا عواطف النساء من أعينهن.

وقال الباحثون إن الرجال مدربون على فهم مشاعر الرجال الآخرين أكثر من فهم مشاعر النساء، وأشاروا إلى أنه في خلال عملية التطور البشري، وجد الذكور أهمية أكبر في فهم نوايا خصومهم من الجنس عينه.

