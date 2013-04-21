هرمون الكورتيزول في الشعر مؤشر على أمراض القلب

يعد ارتفاع مستويات هرمون الكورتيزول في الشعر، مؤشرا على زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين، وذكرت "البيان" عن موقع "ميد بيج تودي" الطبي الأميركي، أن باحثين في مركز "إيراسموس" الهولندي، وجدوا أن الأشخاص الذين ترتفع لديهم مستويات هرمون الكورتيزول، هم عرضة بشكل ملحوظ للإصابة بأمراض القلب.

وقالت لورا مانينسشيجين الباحثة المسؤولة عن الدراسة، إنه "طالما ارتبط الإجهاد النفسي بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، وإن قياس مستويات هرمون الكورتيزول المعروف بهرمون الإجهاد النفسي، في الشعر، يشكل وسيلة لدراسة تأثير التعرّض طويل الأمد للكورتيزول".

ونظر الباحثون في تلك الدراسة لعينات شعر أخذت من 283 شخصاً مسناً، لتقييم تأثير الكورتيزول لمدة 3 أشهر، وسجلت بيانات عن أمراض القلب والشرايين وسكتات الدماغ والسكري، وظهر أن الأشخاص الذين لديهم أعلى مستويات من الكورتيزول في الشعر، كانوا أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والشرايين.