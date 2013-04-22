تناول البروتين والمضغ الجيد يسهمان في تنحيف الخصر

يعتبر الخصر النحيل من علامات جمال المرأة حيث إنه يزيد من أناقة مظهرها وأنوثتها. والحصول على الخصر النحيف والمعدة المسطحة ليس بالأمر الصعب، إلا أنه يحتاج إلى الانتباه لبعض النقاط والنصائح فيما يتعلق بطبيعة الطعام وكميته ووقت وطريقة تناوله بالإضافة للنشاط والحركة.

ومن أولى النصائح في هذا السياق تناول وجبة سريعة غنية بالبروتين بين الساعة 3-4 بعد الظهر، يليها تناول بعض اللحم أو السمك أو اللوز أو أي طعام غني بالبروتينات. ويجب ألا يتم تجاهل هذه الوجبة لأنها تزيد من عملية حرق الطعام وتحافظ على مستوى سكر الدم مستقرا، وبالتالي فإنها تحافظ على مستوى الأنسولين مستقرا. يذكر أن الأنسولين يزيد من توضع الشحوم في المنطقة حول الخصر والبطن.

أهمية مضغ الطعام جيداً

والحصول على خصر نحيف يتطلب أيضاً الامتناع عن تناول السكر نهائيا، لأن هذا سيمنع ارتفاع الأنسولين، وفي الوقت نفسه يرفع مستوى هرمون الـ"غلوكاغون" الذي يعتبر من أكثر الهرمونات أهمية لتنحيف شحوم البطن والخصر.

ويتوجب أيضاً الالتزام بكمية طعام معتدلة خاصةً تلك التي تحتوي على الشحوم الأحادية غير المشبعة. وفي هذا السياق تعتبر "حمية البحر الأبيض المتوسط" غنية بهذا النوع من الشحوم المتواجدة مثلاً في زيت الزيتون واللوز والمكسرات والأسماك.

ومن المفيد أيضاً تناول الملح البحري لأنه يحتوي على كمية أقل من الصوديوم مقارنةً بالملح العادي. كما أنه من الأفضل، إن أمكن، استخدام بدائل عن الملح لإعطاء نكهة للطعام. كما أنه من الضروري مضغ الطعام جيدا، لأن عمليه الهضم تبدأ بالفم وإن هضم الطعام الممضوغ بشكل جيد يكون سهلا ولا يحدث نفخة أو انزعاجا.

تمارين الكرة أفضل من تمارين المعدة

ومن أهم النصائح للحصول على خصر نحيف: القيام بتمارين "الكرة"، حيث يقوم الشخص، وهو بوضعية الاستلقاء، بوضع كرة تحت رأسه ويحاول الثبات بتلك الوضعية بعض الوقت. ومن ثم يقوم برفعها بيديه وفي الوقت نفسه يرفع الطرفين السفليين حتى يقابلان الكرة. واخيراً يمسك الكرة بين قدميه ويعيدها للأسفل إلى الأرض مع الكرة. ويجب تكرار هذا التمرين 10 مرات، وبمعدل 3 مرات في الأسبوع.

وأما المعلومة الجديدة والتي قد تفاجئ البعض فهي وضع تمارين المعدة والبطن في آخر قائمة التمارين، حيث يفضل إجراء الحمية أولا، ومن ثم التمارين الهوائية (القلبية) لمدة 20 دقيقة باليوم بتواتر ثلاث إلى خمس مرات بالأسبوع، وبعدها تمارين تقوية العضلات لمدة 15 دقيقة يومياً ثلاث مرات بالأسبوع وأخيرا تمارين المعدة والبطن لمدة 5 دقائق بمعدل ثلاث مرات أسبوعياً.

ويجب القيام بتمارين الملاكمة سواء من دون وزن باليدين أو باستخدام وزن لا يزيد عن كيلوغرام واحد ولمدة 15 دقيقة في اليوم، ثلاث مرات بالأسبوع. ويجب الانتباه الى أن تكون الحركة صادرة من مركز الجسم مع حركة الخصر والحفاظ على عضلات البطن مشدودة. وتساعد هذه التمارين على خسارة ما يقارب من 5 سم من محيط الخصر في فترة شهر.

يذكر أن الضحك يساعد أيضاً على شد عضلات البطن وبالتالي تقويتها، بالإضافة إلى أنه يساعد على استنشاق كمية أكبر من الهواء وبالتالي الأكسجين مما يساعد على حرق الشحوم بشكل أسرع.

وأخيراً، وبالإضافة إلى النصائح الغذائية والرياضية، هناك بعض النصائح "التجميلية" التي تساعد المرأة على الحصول على شكل خصر جميل. فيجب عليها الانتباه إلى طريقة ارتداء الملابس، ومحاولة تشتيت الانتباه عن البطن والخصر، ويكون ذلك بارتداء الألبسة التي يمكن أن تلفت الانتباه لأماكن أخرى من الجسم مثل الرقبة والساقين.