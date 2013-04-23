34 % من البريطانيين ينتعشون بعد تناول كوب شاي

كشفت دراسة حديثة عن حبّ البريطانيين الشديد للشاي، مع معدل استهلاك يصل إلى 3,5 فناجين في اليوم الواحد، علماً أن في بريطانيا واحداً من أصل أربعة يستهلك خمسة فناجين شاي في اليوم الواحد.

وكشف نصف المشمولين في الدراسة التي أجرتها جمعية "دبليو آر في إس" وشملت ألفي فرد، أنهم لم يغيّروا طريقة تناولهم الشاي منذ سنوات، وأقر 43% منهم بأنهم يصبحون في حال أفضل بعد تناول كوب شاي.

وجاء في هذه الدراسة التي كان الغرض منها مساعدة الكبار في السن على الاعتماد على أنفسهم أنه يتم احتساء 166 مليون فنجان شاي كل يوم في بريطانيا.

وأكد 14 مليون بريطاني أنهم "يعجزون عن العمل بشكل صحيح قبل فنجان الشاي الاول".

وكشف نصف المشمولين في الدراسة التي أجرتها جمعية "دبليو آر في إس" وشملت ألفي فرد، أنهم لم يغيروا طريقة تناولهم الشاي منذ سنوات، وأقر 43% منهم بأنهم يصبحون في حال أفضل بعد تناول كوب شاي.

كما صرح ثلث المشمولين في الدراسة بأن أول ردة فعل تتبادر إلى أذهانهم عندما يسمع أحد أصدقائهم بنبأ سيء هو تقديم فنجان شاي له.