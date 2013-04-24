اضطرابات النوم المستمرة تهدد صحة القلب

حذّر طبيب القلب الألماني نوربرت سميتاك من أن المعاناة من اضطرابات النوم بصفة مستمرة، يُمكن أن تهدد صحة القلب.

وأرجع سيمتاك، رئيس الرابطة الألمانية لأطباء القلب بمدينة ميونيخ، ذلك إلى أنه ربما يزداد معدل إفراز هرمونات الضغط العصبي بالجسم عند المعاناة من اضطرابات النوم، ما يؤثر بالسلب على وظيفة القلب؛ ومن ثمّ يزداد خطر الإصابة بضعف القلب.

وتوصلت أكبر دراسة استكشافية بالعالم والتي استغرقت 11 عاماً وشارك فيها أكثر من 54 ألف شخص بالنرويج، إلى أن الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات النوم يزداد لديهم خطر الإصابة بضعف القلب بمعدل 3 إلى 4 مرات أكثر من غيرهم، مع العلم بأن هؤلاء الأشخاص كانوا يعانون كل ليلة من اضطرابات في الخلود إلى النوم والاستغراق فيه وكانوا لا ينعمون بنوم مُريح طوال الليل لمرة واحدة أسبوعياً على أقل تقدير.

وللاستمتاع بنوم هانئ دون اضطرابات ينصح الطبيب الألماني بممارسة الأنشطة البدنية واتباع الإجراءات اللازمة للتمتع بنوم صحي ومن بينها الذهاب إلى الفراش في نفس الموعد يومياً وإزالة كل عوامل الإزعاج من غرفة النوم، لافتاً إلى أن الإضاءة الشديدة داخل غرفة النوم وارتفاع درجة الحرارة بها يندرجان ضمن العوامل المعيقة للتمتع بنوم صحي وهانئ.