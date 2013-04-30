دراسة: ليس مهماً ما نأكل المهم الوقت الذي نأكل فيه

يقول باحثون إن الجسم يميل لتحويل الطعام إلى الدهون في الليل، بينما يستعملها كمصدر للطاقة في النهار.

وجدت دراسة نشرت في مجلة "كارينت بيولوجي" أن اضطراب نظام النوم الطبيعي أو ما يسمى بالساعة البيولوجية، يؤدي إلى اضطراب الاستقلاب، حيث يميل الجسم إلى تشكيل واختزان الدهون حتى عند تناول نفس كمية السعرات الحرارية، أو نفس النظام غذائي.

وقال الباحث كارل جونسون، أخصائي علم الأحياء الزمني في جامعة "فاندربيلت" "ليس مهما ما نأكل، لكن المهم الوقت الذي نأكل فيه".

ما يفسر ظاهرة زيادة الوزن والسمنة لدى الأشخاص الذين يعملون بنظام المناوبات الليلية، ما يجعل نسبة تعرضهم لمرض السكري عالية.

يذكر أن دراسات سابقة بينت وجود تغيرات دورية منتظمة في مستويات سكر الدم عند الإنسان أثناء اليوم الواحد، حتى في حال الحفاظ على إعطاء نفس كمية المحلول السكري، عن طريق الوريد على مدار الساعة، وقد ربط العلماء تلك النتائج بالأنسولين في الدم، وهذا ما برهنت عليه الدراسة.