دراسة: قلة النوم تؤثر على خصوبة الرجال

خلصت دراسة دنماركية، أن النوم بشكل غير كاف يؤثر على الحيوانات المنوية عند الرجال، فالرجال الذين لا ينالون القسط الكافي من النوم يكون لديهم عدد أقل من الحيوانات المنوية مقارنة بالرجال الذين ينامون بشكل أفضل.

فقد قام العلماء في هذه الدراسة، بسؤال 953 شابا ممن هم تحت العشرين من العمر، عن طبيعة نومهم في الأسابيع الأربعة السابقة لإجراء المقابلة، ومن ثم أجري فحص الدم لتحليل الهرمونات مع فحص السائل المنوي.

وكانت النتيجة أنه كلما ازداد نوم الرجال سوءاً، كلما انخفضت نوعية السائل المنوي، فكان عدد الحيوانات المنوية لدى الأشخاص الذين يعانون من نوم سيء أقل بمقدار 25%، كما أن الحيوانات المنوية غير الطبيعية كانت أعلى بمقدار 1.6% بالمقارنة مع أولئك الذين نالوا قسطا جيدا من النوم، مع العلم أنه قد تم أخذ التدخين والكحول بعين الاعتبار في هذه الدراسة.

وفسر الباحثون هذه النتائج بأن مستويات هرمون التستوستيرون عند الذكور تضطرب وخاصة أثناء الليل بسبب اضطراب النوم ولكن هذا لا يؤثر على كميته بشكل عام.