ارتفاع وفيات فيروس أنفلونزا الطيور الغامض بالصين إلى 31

قالت السلطات الصحية الصينية إن أربعة أشخاص آخرين توفوا بسلالة جديدة لأنفلونزا الطيور ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات بفيروس (إتش7إن9) الغامض إلى 31، بينما حدثت إصابتان جديدتان بالمرض ليصل عدد الإصابات إلى 129.

وعلى أساس تحليل لوكالة "رويترز" للبيانات التي قدمتها السلطات الصحية الصينية الاثنين 7 مايو/أيار، فإن اثنتين من الوفيات الأربع الجديدة كانتا في إقليم جيانجسو الشرقي، والثالثة في إقليم أنهوي في وسط البلاد، والرابعة في إقليم زشيانج في الشرق.

ولم تقدم الحكومة مزيداً من التفاصيل بشان الضحايا.

وأفادت السلطات الصحية بحدوث إصابتين جديدتين بالمرض في إقليم فوجيان الساحلي الشرقي. وبعد أن تركز إلى حد كبير في المنطقة حول العاصمة التجارية شنغهاي امتد الفيروس إلى فوجيان في أواخر أبريل/ نيسان.

وقالت منظمة الصحة العالمية التي مقرها جنيف إنه لا يوجد دليل على أن السلالة الجديدة لأنفلونزا الطيور -التي رصدت لأول مرة في مرضى في الصين في مارس/آذار- يمكنها أن تنتقل بسهولة بين البشر.

وأكد علماء صينيون أن سلالة (إتش7إن9) انتقلت إلى الإنسان من الدجاج. لكن منظمة الصحة العالمية قالت إن 40 بالمئة من الأشخاص الذين أصيبوا بها يبدو أنهم لم يخالطوا الطيور.

وقال رئيس المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إن السلالة الجديدة لأنفلونزا الطيور في شكلها الحالي لا يمكن أن تثير وباء. لكنه أضاف أنه لا يوجد ضمان بأنها لن تتحور وتسبب وباء خطيراً.