تقنية ثلاثية الأبعاد لحساب حجم الدماغ

طريقة جديدة لحساب حجم الدماغ بواسطة الكمبيوتر بشكل ثلاثي الأبعاد، طورها البروفسور التركي "نيازي آجار"، وذلك للكشف عن أمراض تصيب الدماغ مثل الزهايمر والخرف وانفصام الشخصية.

يقول البروفسر آجار إنه "عند إصابة الدماغ البشري بأمراض عصبية أو نفسية، فإن بعض التغيرات تطرأ على حجم الدماغ وسطحه، لذلك فإن حساب مساحة سطح الدماغ وحجمه أثناء تشخيص المرض أمر مهم للغاية، الأمر الذي يمكن قياسه عن طريق نقل الصور المأخوذة عن طريق الجهاز الرنان، وجهاز قياس السطح الذي يعمل بواسطة الحاسب إلى جهاز كمبيوتر، بعدها نقوم بتثبيت مجموعة من النقاط، وحساب حجم الدماغ ومساحة سطحه، من خلال عدد النقاط، ليتم عبر تلك العملية حساب الورم الموجود في الدماغ بسهولة".

وأوضح البروفيسور الذي يشغل منصب عضو الهيئة التعليمية في كلية علوم التشريح التابعة لجامعة "أرجيس"، أن " تلك الطريقة ستسهل كثيراً عمليات التشخيص الدماغي، على المصابين بأمراض عصبية أو نفسية، وستقضي على طريقة ثنائي الأبعاد المستخدمة في تلك العمليات، والتي تتصف بالنسبية".

يذكر أن البروفيسور آجار أجرى أكثر من 20 بحثاً بخصوص ذلك الموضوع، وأن تلك الأبحاث نشرت في أكثر من مجلة عالمية تعنى بالشؤون الطبية.