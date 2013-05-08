لا تتبضع وأنت جائع.. فقد تزيد سعراتك الحرارية

لا شك أن منع الطعام والتوقف عن تناوله وإن لفترات قصيرة، قد يؤثر سلباً على طريقة شراء المأكولات ويدفع لاختيار مأكولات غنية بالسعرات الحرارية.

هذا ما توصلت إليه دراسة حديثة أجريت في جامعة كورنيل ونُشرت في مجلة الجمعية الطبية الأميركية.

وفي هذه الدراسة طُلب من 68 شخصاً ألاّ يتناولوا الطعام لمدة خمس ساعات قبل المجيء لمكان الدراسة، وسمح فيما بعد لنصف المشتركين بأن يتناولوا القدر الذي يريدون من الكعك، والنصف الآخر لم يعط أي نوع من الطعام.

وطُلب بعد ذلك من الجميع شراء ما يريدون من قائمة الطعام التي تحتوي على أطعمة غنية بالسعرات الحرارية كالحلويات والوجبات السريعة الدسمة، وتحتوي كذلك وجبات صحية قليلة السعرات الحرارية مثل الفواكه والخضار.

بالنتيجة اشترى الجائعون عدداً أكبر من المنتجات العالية السعرات الحرارية بمعدل 5.7 منتج عالي السعرات الحرارية مقابل 3.2 منتج عالي السعرات الحرارية لدى الذين تناولوا الطعام قبل التبضع.

وفي دارسة أخرى قام برايان وانسينك، الذي يشغل منصب مدير مختبر الأطعمة وأنواعها في جامعة كورنويل، بتحليل مشتريات 82 شخصاً قاموا بشراء مأكولاتهم من مركز تسوق حقيقي. وقارن بين المشتريات التي أجريت في فترة استراحة الغداء بين الساعة الواحدة والرابعة حيث إن الاحتمال الأكبر ألّا يكون المتبضعون جياعاً.

فوجد أن الأشخاص الذين تبضعوا في الفترة المسائية بين الساعة الرابعة والسابعة قاموا بشراء عدد أقل من المنتجات منخفضة السعرات الحرارية وبمعدل 8 منتجات، مقابل 11 منتجا منخفض السعرات الحرارية قاموا بشرائها المتبضعون في فترة الظهيرة.

وعلق الباحثون على ذلك قائلين: "إن الحرمان من الطعام حتى لفترة قصيرة يمكن أن يغير من اختيار الأطعمة من ناحية محتواها من السعرات الحرارية".

