وداعاً للشعر الأبيض.. علاج الشيب أصبح ممكناً

اكتشف فريق باحثين من ألمانيا وبريطانيا سبب زوال لون الشعر والجلد لدى مرضى البهاق، الذي يتجلى بزوال لون البشرة الطبيعي.



وذُكر في البحث الذي نُشر في مجلة "فاسيب"، اتحاد الروابط الأميركية لعلم الأحياء التجريبي أن السبب يعود إلى حالة من الإجهاد التأكسدي، التي تتجلى بتجمع لمادة بيروكسيد الهيدروجين في بصيلات الشعر، ما يؤدي إلى زوال لون الشعرة من الداخل إلى الخارج.

وشملت الدراسة 2411 شخصاً من مختلف الجنسيات والأعراق ممن يعانون من البهاق، وقام الباحثون بفحص الشعر والجلد لدى هؤلاء، ليجدوا أن مضادات الأكسدة في شعرهم والجلد لديهم منخفضة للغاية بالإضافة لوجود كمية كبيرة من مادة بيروكسيد الهيدروجين، التي يدل وجودها على حالة من الإجهاد التأكسدي.

والأهم من ذلك أن الباحثين تمكنوا من التخلص من هذا التجمع الكبير لهذه المادة عن طريق علاج موضعي يعتمد على الأشعة فوق البنفسجية ويعرف باسم "بسودوكاتالاز المعدل". وقد نجح هذا العلاج باستعادة لون الرموش، وكذلك لون الجلد لدى مرضى البهاق.

ولا شك أن قدرة هذا المستحضر على استعادة لون الرموش من الجذور يفتح الباب واسعاً لمعالجة الشيب واستعادة لون الشعر الأصلي.