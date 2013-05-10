إصابة الأم بالأنفلونزا أثناء الحمل يؤثر على مزاج الأبناء

توصلت دراسة أميركية حديثة أن إصابة الأم بالإنفلونزا أثناء الحمل يزيد من احتمال إصابة الأبناء باضطرابات المزاج ثنائية القطب أو ما يعرف بالاضطراب الهوسي الاكتئابي، والذي يتجلى بفترات من ارتفاع المزاج وفرط النشاط بشكل غير اعتيادي ومن ثم فترات من الاكتئاب والإحباط ويمكن أن يمر الشخص بفترات من المزاج المعتدل كذلك.

وقام باحثون من المركز الطبي في جامعة كولومبيا في هذه الدراسة والتي نشرت في مجلة الجمعية الأميركية الطبية الخاصة بالأمراض النفسية "جي أ أم أ سايكياتري"، بمراجعة السجلات الطبية لأمهات الأشخاص الذين ولدوا بين 1959 و 1966 وتحديد وجود إصابة بالأنفلونزا أو معالجة للانفلونزا أثناء الحمل ومن ثم تم تحديد الاشخاص الذين يعانون أو يعالجون من اضطراب المزاج ثنائي القطب والذين ولدوا بنفس الفترة ومعرفة فيما إذا كانت أمهاتهم أصبن بالأنفلونزا أثناء الحمل ومقارنتهم مع أشخاص لا يعانون من أي اضطراب بالمزاج.

وكانت النتيجة أن أبناء الأمهات اللواتي أصبن بالأنفلونزا أثناء الحمل وفي أي مرحلة منه، كان لديهم احتمال الإصابة باضطراب المزاج ثنائية القطب أعلى بأربعة أضعاف ممن لم تصب أمهاتهم بالأنفلونزا أثناء الحمل.

يذكر أن دراسات سابقة ربطت بين إصابة الأم بالانفلونزا أثناء الحمل و ارتفاع حدوث الفصام لدى الأبناء.