للعيش طويلاً وحماية قلبك اشتر كلباً أو حيوانا أليفاً

إذا أردت أن تعيش طويلاً وتقلل مخاطر الإصابة بأمراض القلب، فربما عليك التفكير في اقتناء كلب أو قطة أو حيوان أليف. فقد نشرت الجمعية الأميركية للقلب بياناً علمياً الخميس 9 مايو/أيار، قالت فيه إن اقتناء حيوان أليف قد يساعد على خفض خطر إصابة الشخص بأمراض القلب وإن هذا الأمر له صلة بانخفاض مستويات السمنة وضغط الدم والكولسترول.

وقال جلين إن ليفين الأستاذ في كلية طب بايلور في هيوستون في بيان "امتلاك حيوان أليف خاصة امتلاك كلب على الأرجح، ربما تكون له صلة بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب".

وأشارت دراسة لأكثر من 5200 شخص بالغ أجرتها الجمعية الأميركية للقلب إلى أن من يمتلكون الكلاب أنشط بدنياً من غيرهم، لأنهم يقومون بممارسة المشي مع كلابهم. كما كشف بحث آخر عن الآثار المهدئة للحيوانات الأليفة، التي تستخدم في برامج العلاج بمساعدة حيوانات.

إلى ذلك، أضاف ليفين وهو رئيس اللجنة التي كتبت البيان الذي نشر على موقع مجلة "سيركيوليشن"، إلى أن الفوائد واضحة فيما يتعلق بخفض خطر الإصابة بأمراض القلب.

لكن الدراسات ليست حاسمة في إثبات أن امتلاك حيوان أليف يتسبب مباشرة في خفض خطر الإصابة بأمراض القلب. وقال إن هناك حاجة لإجراء مزيد من الأبحاث.

وتشير إحصاءات الجمعية الأميركية لمنتجات الحيوانات الأليفة لعام 2011-2012 إلى أن حوالي 78.2 مليون شخص في الولايات المتحدة يمتلكون كلاباً، بينما يملك 86.4 مليون شخص قططا.

وأظهرت الدراسات أن مظاهر الحب والولاء التي تقدمها الحيوانات الأليفة من الممكن أن تخفف القلق والتوتر والاكتئاب والإحساس بالوحدة عند أصحابها، كما يمكنها أن تزيد من الشعور بالسعادة وتقدير الذات.