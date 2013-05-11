"الدواء والغذاء" تقر علاجا جديدا لمرض الشعب الهوائي المزمن

وافقت هيئة الدواء والغذاء الأميركية (FDA)على علاج جديد لمرض التهاب الشعب الهوائية المزمن (COPD)، وذلك بعد التأكد من فعاليته في تحسن أعراض المرض، عن طريق الأثر الإيجابي على انحباس الهواء في الرئتين، ومساعدة المريض على التنفس بصورة أفضل.

يذكر الدكتور أيمن بدر كريّم، استشاري أمراض الصدر واضطرابات النوم ورئيس نادي جدة لطب النوم، أن الجديد في هذا الدواء المسمى بـ (Breo Ellipta) ، والذي يعطى كمستنشق هوائي عن طريق الفم، احتواؤه على نوعين من العلاج، أولها يعمل على توسع الشعب الهوائية، والثاني مضاد "ستيرويدي" للالتهاب، ونتيجة تأثيره الفعال، يتم استنشاقه مرة واحدة يوميا، نتيجة أثره الذي يدوم 24 ساعة، مما يسهم في التزام المرضى بتناوله بشكل أفضل، فضلا عن أثره الإيجابي في تقليص عدد مرات النوبات الحادة للمرض التي تستدعي في العادة زيارة الطبيب المختص.

وأضاف الدكتور كريّم أن مرض التهاب الشعب الهوائية الساد المزمن، ينتج عن التدخين بصورة أساسية، ويحتل المرتبة الرابعة في قائمة الأسباب الرئيسية للوفاة في الولايات المتحدة، وبحسب دراسة إقليمية حديثة، يصيب هذا المرض (3.5%) من الأفراد في المملكة العربية السعودية، لكن نسبة تعرضهم لخطر الإصابة بالمرض ترتفع لتصل إلى (30%) نتيجة تدخين السجائر والشيشة (المعسّل) والتعرض المزمن لاستنشاق البخور وغيره.

وأوضح استشاري أمراض الصدر واضطرابات النوم أن مرض التهاب الشعب الهوائية الساد المزمن أو ما يعرف بـ (COPD)، يتسبب في عدد من الأمور منها ضيق الشعب الهوائية والتهابها، وأعراض السعال المزمن وصعوبة التنفس، ونوبات التهابات الصدر البكتيرية والفيروسية الحادة، واضطرابات النوم كالأرق المزمن، ومن مضاعفاته الفشل الرئوي واعتماد المريض على الأكسجين في مراحل متقدمة، ثم الوفاة.

وأشار الدكتور كريّم، إلى أن العلاجات الحالية تهدف إلى تنفس المريض بصورة أفضل، وتحسن نوعية الحياة وتحمل المجهود البدني، والحد من نوبات المرض الحادة.

وأشار استشاري أمراض الصدر إلى ضرورة تشخيص المرض في بدايته، بواسطة أشعة الصدر وفحص وظائف التنفس، ثم المتابعة الطبية المستمرة.