الطماطم والصويا للوقاية من سرطان البروستات

توصّلت دراسة أمريكية أجريت في جامعة "الينويس"، أن تناول البندورة والصويا ساهم في خفض حدوث سرطان البروستات، وكان للجمع بين البندروة والصويا التأثير الوقائي الأكبر، حيث حدث سرطان البروستات لدى 45% فقط لعينة الدراسة من الذين أطعموا النوعين معا، بينما 61% عند من أطعموا البندورة لوحدها و66% عند المجموعة التي تناولت الصويا لوحده، وحدث السرطان عند العينة التي لم تأكل البندورة أو الصويا.

وبناء على نتائج الدراسة، ينصح الباحثون بتناول البندورة 3-4 مرات بالأسبوع وتناول الصويا مرة أو مرتين يوميا يمكن أن يؤمن الحماية من سرطان البروستات.

يذكر أن سرطان البروستات هو السرطان الأكثر تشخيصا عند الرجال ويمكن أن تصل نسبة علاجه إلى 100% إذا تم اكتشافه باكراً