النيكوتين النباتي يحمي من مرض "الرعاش"

وجدت دراسة أميركية حديثة أجريت في جامعة واشنطن أن النباتات من فصيلة "الباذنجانيات" والتي تحتوي على النيكوتين يمكن أن تحمي من خطر الإصابة بداء الرعاش "باركنسون".

ووجدت هذه الدراسة، التي نشرت في الدورية السنوية لأمراض الأعصاب، أن تناول كمية ولو قليلة من الأطعمة الحاوية على النيكوتين، كالفلفل والبندورة يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بداء "باركنسون".

وقام الباحثون في هذه الدراسة بتوزيع استبيان عن طبيعة الطعام والتدخين وشدته لدى المشتركين على المشتركين، قسم منهم كان مرضى مشخصين حديثاً بداء باركنسون وبلغ عددهم 490 مريضاً، والقسم الآخر كان من الأشخاص غير المرضى وعددهم 644 شخصاً.

ووجد الباحثون في النتيجة أن تناول الطعام النباتي بشكل عام لم يؤثر على المرض، ولكن الشيء اللافت للنظر كان استهلاك الأطعمة التي تنتمي لفصيلة "الباذنجانيات"، إذ إنه كلما زاد تناولها نقص خطر داء باركنسون، وكان للفلفل التأثير الوقائي الأكبر، وكان تأثيره الوقائي أوضح عند النساء والرجال غير المدخنين.

يُذكر أن داء باركنسون مرضٌ عصبي سببه فقدان الدماغ لمادة "الدوبامين"، وتتجلى أعراضه في صعوبة بالحركة ورعشة باليدين والوجه، بالإضافة لصلابة وصعوبة في الكلام، ويصيب نحو مليون شخص في الولايات المتحدة، معظمهم تجاوزوا الخمسين من العمر، ويتم تشخيص حوالي 60 ألف حالة سنوياً.