الهند تصنع لقاحاً جديداً ضد الفيروسات المسببة للإسهال

كشف علماء في الهند، الاثنين الماضي، النقاب عن أول لقاح رخيص وبصناعة محلية لمنع الإسهالات الحادة الناجمة عن الـ"روتا فيروس" والذي يتسبب بوفاة أكثر من 800 مليون طفل حول العالم سنوياً، حسب ما نشر في جريدة "انديا اكسبرس".

وتم هذا الإعلان بعد الانتهاء من المرحلة الثالثة من الدراسة السريرية التي أجريت في الهند. وشملت الدراسة في مرحلتها الثالثة 6799 رضيعاً من ثلاث مناطق مختلفة من الهند، وتبين خلالها أنّ الـ"روتا فيروس" هو أكثر الأسباب المسببة للإسهال في الهند وثاني أهم سبب للوفيات عند الأطفال في البلاد.

وفي هذا السياق قال ام كي بان، الأمين العام السابق لقسم علوم الاحياء والذي توصل في 1985 إلى عزل سلاسل الـ"روتا فيروس": "بيّنت نتائج التجارب السريرية أن اللقاح يؤمن حماية بمقدار 56% لدى الرضع بعمر أقل من سنة". وأضاف أن إنتاج اللقاح تجارياً سيحتاج إلى وقت.

ومن جهته أوضح بارات بيوتيش الذي ساهم في الدراسة أن "سعر هذا اللقاح سوف يكون دولاراً واحداً فقط، وهو أرخص بكثير من اللقاحات الموجودة في السوق هذه الأيام". يُذكر أنه تم ترخيص للقاح سابق ضد الـ"روتافيروس" وهو متوفر في 40 دولة إلا أن سعره مرتفع فلم تستطع الدول النامية تحمل تكاليفه.

وعلّق فيجاي راغافان، الأمين العام لقسم العلوم الحيوية، على الدراسة قائلاً إنه "إذا تم الترخيص لهذا اللقاح فإنه سيسهم في الحفاظ على حياة الآلاف من الأطفال في الهند".

الجدير بالذكر أن اللقاح، واسمه "روتافاك"، يعطى عن طريق الفم على ثلاث جرعات بعمر 6 و10 و14 أسبوعاً من عُمر الطفل مع الحفاظ على جدول اللقاحات المعروفة دون تغيير.

يُذكر أن دراسة دولية متعددة المراكز أجريت في آسيا وإفريقيا تبين خلالها أن أكثر من 800 ألف طفل يموت سنوياً بسبب الإسهال في العالم، 100 ألف منهم في الهند وحدها، على ما جاء في جريدة "انديا اكسبرس".