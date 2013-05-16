التمرين الرياضي باستعمال الأوزان يبعد المسنين عن الطبيب

التمارين الرياضية باستعمال الأوزان والمشي بالهواء الطلق تخفف من زيارة المسنين للطبيب وللمراكز الصحية وتخفف من الأعباء المادية لرعايتهم الصحية، هذا ما خلصت إليه دراسة كندية أجريت في مركز أبحاث جامعة كولومبيا البريطانية وساحل فانكوفر، ونُشرت نتائجها في مجلة المكتبة العامة للعلوم "بي ال أو اس وان"، حيث قامت الدراسة بمتابعة 86 امرأة بعمر بين 70-80 سنة ممن يعانون من اضطراب بالذاكرة والتفكير والتي تعتبر حالة مؤهلة لمرض الزهايمر والخرف.

وتم تقسيم هؤلاء النسوة بشكل عشوائي لاتباع واحد من ثلاثة أنظمة للتمارين الرياضية: أحدها إجراء التمارين الرياضية باستخدام الأوزان، والثاني التمارين الهوائية والمشي خارج المنزل للوصول لعدد ضربات القلب الملائمة للعمر، والثالث تمارين اليوغا والتوازن، لمدة ستة أشهر.

وقام الباحثون بعد ذلك بمتابعتهن لمعرفة مدى مراجعتهن للنظام الصحي وطلب الرعاية الصحية ووصف الأدوية لتحديد مقدار التكلفة المادية.

وبالنتيجة لاحظ الباحثون أن النساء اللواتي اتبعن المشي بالهواء الطلق والتمارين الهوائية أو التمارين باستخدام الأوزان راجعوا الخدمات الصحية بتواتر أقل، فقد كانت مراجعتهن للطبيب أو طلب التحاليل المخبرية أقل بالمقارنة مع من قمن بتمارين التوازن واليوغا.

وتعلق تيريزا ليو أمبروز، الأستاذة المساعدة بكلية الطب في جامعة كولومبيا البريطانية عضوة مركز أبحاث الدماغ في الجامعة، على ذلك قائلة: "على الرغم من أن تمارين التوازن واليوغا مفيدة لتحسين الصحة بشكل عام، إلا أنه لا يمكن الاعتماد عليها في تحسين حالة الدماغ". وتضيف كذلك أن التمارين الرياضية باستخدام الأوزان أو المشي بالهواء الطلق أقل تكلفة.