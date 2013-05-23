مركز التداوي الطبي بدبي.. الأجهزة الأحدث بالشرق الأوسط

افتتح الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي مركز التداوي الطبي الخاص، وأشاد بالمستوى الطبي ومستوى الأجهزة والمعدات الطبية المستخدمة في أقسامه، معتبراً أن الاستثمار في القطاع الصحي يسهم بصورة فعالة في تعزيز وتطوير قطاع السياحة العلاجية في دبي خاصة والإمارات عموماً.

وبلغ حجم الاستثمار في مركز التداوي الطبي الخاص قرابة 27 مليون درهم، ويضم 9 عيادات تخصصية، كما يستخدم أحدث الأجهزة والمعدات الطبية لتوفير أرقى أنواع الفحص والعلاج والطبابة والرعاية الصحية على مستوى المنطقة .



جودة الخدمات

يحتوي المركز على غرف للأشعة والتصوير بالرنين المغناطيسي "وسيتي سكان"، ويوجد في قسم الأمراض الجلدية جهاز التصوير الشعاعي الأحدث في الدولة والشرق الأوسط، والخاص بالكشف المبكر عن سرطان الثدي عند المرأة، بالإضافة لجهاز تذويب الشحوم في الأجسام البدنية، حيث يتم استخدام هذا الجهاز لأول مرة في دبي ويعد خامس جهاز إيطالي على مستوى مستشفيات الدولة .

بالإضافة لذلك يوجد جهاز الليزر لإزالة الشعر، وقسم للعمليات الخاصة يحتوي على جهاز تفتيت الحصى في كلى الإنسان، ويعد من الأجهزة الحديثة المتطورة في هذا المجال .



يذكر أن الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم قام بتدشين المركز بحضور الفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي، وعصام عيسى الحميدان النائب العام في دبي، واللواء محمد أحمد القمزي، وحسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي، واللواء محمد أحمد المري مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، وعيسى محمد الميدور مدير عام هيئة الصحة بدبي، واللواء راشد ثاني المطروشي القائد العام للدفاع المدني بدبي، واللواء طلال حميد بالهول.