ثلث سكان الأرض من دون صرف صحي بحلول 2015

كشفت منظمة الصحة العالمية واليونيسف في تقريرهما المشترك هذا الشهر أن 2.4 مليار شخص أو ثلث سكان الأرض سوف يعيشون في مناطق من دون صرف صحي آمن بحلول عام 2015.

هذا التقرير الذي حمل عنوان "التقدم نحو الصرف الصحي وماء الشرب، تحديث 2013" ، لفت الانتباه إلى أن المرمى الإنمائي الألفي الهادف لخفض عدد من كان لا يتوفر لديهم صرف صحي في عام 1990 للنصف بحلول عام 2015، سوف يعاني من تأخر وعجز بمقدار 8% عن الهدف، أو بكلمة أخرى هناك 500 مليون شخص سوف يستمرون بالمعاناة نتيجة عدم توفر الصرف الصحي الآمن.

ولكن فيما يخص المرمى الألفي المتعلق بالماء الصالح للشرب، فقد أعلنت المنظمة تحقيقها للهدف عام 2010.

يقول سانجي ويجسيكيرا، المشرف العالمي على برنامج اليونيسف للماء والصرف الصحي والنظافة: "إنها حالة طارئة مثلها مثل أي زلزال أو تسونامي، كل يوم يموت مئات الأطفال ويفقد آلاف الأهالي أبناءهم وبناتهم ونحن نستطيع ويجب علينا أن ننهي هذه المأساة الإنسانية".

أهم ما تم لفت الانتباه إليه في التقرير أن حوالي ثلثي سكان الأرض لديهم صرف صحي جيد وازداد العدد حوالي 1.9 مليار منذ عام 1990، بينما 2.5 مليار شخص ليس لديهم أي صرف صحي.

أما مصادر الماء الصالح للشرب، فقد كان لدى 89% من سكان الأرض مصدر مياه صالح للشرب و55% لديهم تمديدات لمياه شرب تصل لمنازلهم، ولكن هناك ما يقرب 185 مليون شخص يعتمدون على المياه السطحية لتأمين حاجياتهم اليومية من المياه.

ما يلفت الانتباه وجود تمييز واضح بين المدينة والريف في توفر الماء والصرف الصحي، حيث إن ثلاثة أرباع من لديهم مصدر مياه صالح للشرب هم في المدينة، ولكن بنفس الوقت يؤلف سكان الريف 83% من سكان الأرض ممن ليس لديهم ماء صالح للشرب و71% منهم يعيشون من دون صرف صحي.