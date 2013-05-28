"الشعور بالفشل" يسبب للنساء مشاكل نفسية أكثر من الرجال

بيَّن كتاب جديد عن الصحة النفسية أن النساء يعانين من مشاكل نفسية أكثر من الرجال بسبب اضطرارها للقيام بالكثير من الأعمال اليومية.

وقد تضمن كتاب "الجنس المتوتر: إضاءة على المشاكل النفسية لدى الرجال والنساء" الذي نشرته جامعة أكسفورد في بريطانية مؤخراً نتائج دراسة موسعة قامت بمراجعة عدد كبير من الاحصائيات في بريطانية وأميركا وأوروبا واستراليا ونيوزيلاندا.

وجاء في الكتاب أن النساء بشكل عام أكثر عرضة للمشاكل النفسية من الرجال بنسبة تتراوح بين 20% و40%. ومن أكثر هذه الأمراض تواتراً كان الاكتئاب والتوتر الشديد والرُّهاب والأرق واضطرابات الشهية والأكل والتغذية والتوتر الشديد التالي للرض.

أما الرجال فكانوا أكثر تعرضاً لمشاكل نفسية من نوع آخر كتلك المتعلقة بتناول الكحول وتعاطي المخدرات والغضب الشديد.

وأوضح الكُتاب أنه من غير المستغرب أن تعاني المرأة من الضغط النفسي والعاطفي، إذ أنها تقضي يومها في الأعمال المنزلية التي لا يقدرها أحد وغالباً ما يكون دخلها أقل من دخل الرجل كما أنه من الصعب عليها التقدم مهنياً.

وأضاف الكتاب أنه نتيجةً إلى كل ذلك تشعر المرأة بأنها فاشلة وبأنها لم تقم بما يلزم أو تجتهد كما ينبغي لتحصد النجاح، وكل هذه المشاعر السلبية تؤدي لمشاكل نفسية مثل التوتر والاكتئاب.

وخلص الكتاب إلى إن الاعتراف بأن المشاكل النفسية أكثر تواتراً عند النساء يعتبر مفتاح الحل لإيجاد طرق سليمة لمساعدتهن في العلاج والوقاية.