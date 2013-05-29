أذى المشروبات الـ"دايت" على الأسنان يوازي المخدرات

تناول المشروبات الغازية المخصصة للحمية بكميات كبيرة يلحق أذى شديداً بالأسنان مشابهة لما تتعرض له أسنان الأشخاص الذين يتناولون مادتي الكوكايين أو الميتامفيتامين، حسب ما جاء في التقرير نُشر بدورية طب الأسنان.

وفي التقرير، وصف أستاذ طب الأسنان في جامعة تيمبل بولاية فيلاديفيا، البروفيسور محمد بسيوني، ثلاث حالات من أذية الأسنان الشديدة، تعود إحداها لامرأة في الـ30 من عمرها اعتادت تناول ما يقارب الليترين من المشروبات الغازية المخصصة للحمية (دايت صودا) يومياً على مدى خمس سنوات.

وتعود الحالة الثانية لشخص عمره 51 عاماً اعتاد تعاطي الكوكايين منذ 18 سنة، أما الحالة الثالثة فهي لشخص عمره 29 عاماً ويتعاطى مادة الميتامفيتامين منذ ثلاث سنوات. وأقر الأشخاص الثلاثة التي تم متابعة حالتهم بعدم اهتمامهم بصحة أسنانهم وعدم زيارتهم لطبيب الأسنان لفترة طويلة.

وأشار بسيوني إلى تشابه شكل الأذية وشدتها بين الحالات الثلاثة والتي تجلّت بتآكل الأسنان الشديد وتلوّنها بالإضافة لاضطرابات في اللثة، شارحاً أنه لم يكن بالإمكان الحفاظ على أي سنّ من أسنان الحالة الأولى (أي المرأة المعتادة على شرب الـ"دايت صودا")، وكان لابد من التخلّص منهم واستبدالهم بأسنان اصطناعية.

وأكد البروفيسور أن السبب في هذه الأذية يعود لوجود المواد الحمضية في المشروبات الغازية المخصصة للحمية ما يؤدي لتآكل الأسنان، شارحاً أن مادتي الكوكايين أو الميتامفيتامين حمضيتين أيضاً.

وشدد البروفيسور على ضرورة التمييز بين السبب وراء هذا النوع من أذية الأسنان وبين التسوس العادي، لأن تدبير كل حالة يختلف عن الأخرى.

وللوقاية من تأثيرات المواد الحمضية الموجودة في المأكولات والمشروبات بشكل عام، نصح البروفيسور بضرورة العناية بالأسنان وصحة الفم عن طريق تفريش الأسنان بشكل منتظم واستعمال الخيط الخاص لتنظيف المناطق بينها وضرورة زيادة طبيب الأسنان بشكل دوري.

وينصح الخبراء أيضاً بشرب الماء وغسل الفم بالماء، أو استخدام العلكة الخالية من السكر مباشرة بعد تناول المواد الحمضية والمشروبات الغازية ما يزيد من إفراز اللعاب ويعيد درجة الحموضة في الفم لمستوياتها الطبيعية.