انقطاع تنفس الحامل أثناء النوم يزيد من مضاعفات الحمل

أظهرت نتائج دراسة حديثة تم تقديمها في المؤتمر السنوي للجمعية الأميركية للصدر، "American Thoracic Society"، والذي أقيمت فعالياته خلال هذا الشهر في مدينة فيلاديلفيا الأميركية، أن ارتفاع خطر الإصابة بمرض سكري الحمل، وارتفاع ضغط الدم، لدى النساء الحوامل اللواتي يعانين من متلازمة انقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم، أعلى من غيرهن بنسبة 50%.

وقال الدكتور أيمن بدر كريّم استشاري أمراض الصدر واضطرابات النوم بمدينة الملك عبد العزيز الطبية بجدة: "من خلال دراسة تحليلية جمعت في طياتها نتائج عدة دراسات، تبين أن النساء الحوامل، ونتيجة إصابتهن بمتلازمة بانقطاع التنفس أثناء النوم، أكثر عرضة من غيرهن من الحوامل غير المصابات بهذه المتلازمة، للإصابة بارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل بنسبة تجاوزت الضعف (2.34)، والإصابة بسكر الحمل بمعدل قريب من الضعف (1.83)، كما ارتفعت قليلا نسبة أطفالهن أصحاب الوزن المنخفض لدى الولادة".

وأوضح كريّم أن الدراسة التحليلية التي قام بها الدكتور باميدي مع فريق من الأطباء من جامعة "مجيل" الكندية، تلفت النظر إلى ضرورة الاهتمام بأعراض الشخير وانقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم لدى النساء الحوامل، إضافة إلى رداءة النوم، بوصفهن عرضة للمضاعفات بصورة أكبر.

وعن المضاعفات الناتجة بين كريّم، أن هناك تأثيرا على الجهاز الدوري الدموي وعملية التمثيل الغذائي (الأيض) بشكل سلبي، من انخفاض الأكسجين أثناء النوم ورداءة طبيعة النوم، تبعا لزيادة الوزن وتجمع السوائل بكميات ملحوظة حول مجرى التنفس العلوي، وبالتالي انسداده وانقطاع التنفس خلال النوم.

يذكر أن الشخير عرض شائع لدى النساء الحوامل، حيث يشتكي ثلث النساء منه تقريبا، وخاصة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من الحمل.

وأكد كريّم أنه "لابد من التأكد من نتائج هذه الدراسة التحليلية بشكل قطعي، عن طريق بحوث طبية تعتمد طرقا أكثر صرامة، لاستخراج نتائج يمكن من خلالها محاولة تشخيص وعلاج انقطاع التنفس أثناء النوم تجنبا للمضاعفات".