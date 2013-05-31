ضمادات خاصة لتسريع التئام الجروح

قام باحثون أميركيون بتصنيع ضماد خاص يسرع من شفاء الجروح ويوقف النزف ويحمي من الالتهابات، متخذين من القشرة التي تغطي الجروح دليلا وملهما لهم.



وبيّن الباحثون في الدراسة التي نشرت في دورية "أ سي أس" للمواد والوسائط التطبيقية، خصائص الطبقة الداخلية من القشرة التي تغطي الجروح، والتي تدعى "الجلبة"، حيث تعمل هذه القشرة كضماد طبيعي، فهي توقف النزف وتحمي الجرح من الإنتان والالتهاب وتجذب الخلايا اللازمة للشفاء والالتئام.

وأوضح الباحثون أن الضمادات الحالية تعمل على وقف النزف ومنع الالتهاب فقط، ولكنهم أرادوا إيجاد نوع آخر من الضمادات التي يمكنها أن تسرّع من الشفاء والتئام الجروح، وبذلك استطاعوا تطوير ضماد مصنوع من مواد خاصة جاذبة للخلايا اللازمة للشفاء والتئام الجروح وهذه المواد تشبه تلك الموجودة في الطبقة الداخلية من القشرة التي تغطي الجروح.

وقد بينت التجارب المخبرية سرعة انجذاب الخلايا الخاصة التي تساعد على الشفاء لهذه المواد وتجمعها بنفس الطريقة التي تحدث في قشرة الجروح بالحالة الطبيعية.

ويأمل الباحثون في تطوير مواد أخرى مشابهة ولها خاصية جذب أنواع أخرى من الخلايا، وذلك لاستعمالها في علاج بعض الحالات المرضية، مثل معالجة الأورام عن طريق التقاط الخلايا السرطانية أو لنمو العظام، حيث يمكن لهذه المواد جذب الخلايا العظمية اللازمة لعلاج تلف الأعصاب.