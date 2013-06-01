تقنية جديدة لمكافحة بق الفراش بشكل آمن

تمكن باحثون أميركيون من تطوير تقنية سليمة وآمنة وغير كيماوية على البشر والحيوانات الأليفة لإيقاف بق الفراش أثناء سيره، والتقنية الجديدة عبارة عن شبكة مصنوعة من ألياف وخيوط دقيقة تقوم بصيد البق بالتصاقها على أرجله، مما يمنعه من الحركة، وبالتالي لا يستطيع التكاثر أو الحصول على التغذية.

كما أن التجارب المخبرية لتحري فعالية هذه التقنية على بق الفراش والنمل الأبيض نجحت، وهناك إجراءات قيد المباحثة قد تم طرحها في الأسواق، والأهم أنه لن يكون هناك تطور مقاومة من قبل الحشرات الطفيلية "البق" ضد الاستعمال المتكرر للتقنية.

وبناء على المعلومات الواردة من "مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها"، فإن بق الفراش عبارة عن حشرات طفيلية لونها أحمر مائل للبني تكون مسطحة صغيرة جداً ليست لها أجنحة، تتغذى على دم الإنسان والحيوانات أثناء نومها، لكن يمكنها البقاء لعدة أشهر من دون وجبة الدم.

تعيش هذه الطفيليات غالباً في الأماكن المأهولة بالسكان، مثل البيوت وغرف النوم والفنادق والقطارات والسفن، حيث إنها تختبئ أثناء النهار في أماكن مختلفة كإطار السرير أو الأثاث المنزلي أو أي قطعة من أدوات المنزل وتخرج من مخبئها بالليل.

وبينت الدراسات أنها تستطيع التحرك لمقدار 30 متراً أثناء الليل، ولكنها ميّالة للبقاء على مسافة 3 أمتار تقريباً من الإنسان.

تختلف ردة فعل الجسم على عضة البق، وتتراوح من عدم وجود أي علامة إلى تشكّل علامات خفيفة، ويمكن أن تصل لردة فعل تحسسية قوية، مع الأخذ بالعلم أن العضة لا تعتبر خطيرة فيما عدا التحسس الذي يمكن أن يحصل بسببها بعض الأحيان.