المرأة ذات الأقدام الكبيرة الأكثر جاذبية في الريف

لطالما ساد الاعتقاد بأن النساء ذوات الأقدام الصغيرة أكثر جاذبية، إذ تعتبر دليلاً على الشباب والخصوبة مثل الخصر النحيل والجلد الناعم، إلّا أن دراسة أميركية جديدة أجريت في جامعة واشنطن ونشرت في دورية "طبيعة الانسان"، بينت أن المجتمعات الريفية النائية وفي بعض جذر اندونيسيا يفضلون المرأة صاحبة الأقدام الكبيرة.

في هذه الدراسة، التي شملت 159 مشتركاً من منطقة كارو باتاك في اندونيسيا، تم عرض خمس رسومات لنساء بأقدام عارية. ظهرت النساء بشعورهن الطويلة المربوطة للخلف وكن يرتدين قمصاناً وتنورات تصل لمنتصف الساق، وجميع الصور كانت متطابقة ما عدا حجم القدمين.

واجتمع الرجال والنساء على حد سواء في رأيهم بأن المرأة صاحبة الأقدام الأكبر كانت الأكثر جاذبية، بينما من تملك الأقدام الأصغر حظيت بأقل نسبة للإعجاب.

وقد وجدت دراسة سابقة للعديد من المجتمعات من إيران وليتوانيا والبرازيل والولايات المتحدة الأميركية والهند بأن المرأة ذات الأقدام الصغيرة هي المفضلة، بينما فضل الأشخاص من كمبوديا وغينيا وتانزانيا المرأة ذات الأقدام الكبيرة.

ولتفسير السبب وراء التفضيل العام للمرأة ذات الأقدام الصغيرة، ربط الباحث هذه النظرة بعوامل أخرى كالسكن في الريف أو المدينة ومقدار التعرف على الثقافة الغربية، إذ وجد أن المجتمعات الريفية والتي لم تتعرف على الثقافة الغربية كانت أكثر تفضيلاً للمرأة ذات الأقدام الكبيرة، وعلى العكس فضلت المجتمعات المدنية والغربية المرأة ذات الأقدام الصغيرة.

وفسّر الباحث هذه النتائج بأن للمجتمع والخلفية الحضارية تأثيراً على اختيار شريك الحياة ومقاييس الجمال والجاذبية لديه، كما يمكن أن يكون تفسيرها بأن هناك حاجة لهذه المرأة للعمل والزراعة، إذ أن الأقدام الكبيرة تعني القوة والصحة الجيدة، وهذا ما عبر عنه أحد المشتركين من الكارو باتاك حين قال: "ما وجه الجمال لدى صاحبة الأقدام الصغيرة، كيف ستعمل في حقول الأرز؟".