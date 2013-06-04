10 مصابين بـ "كورونا" في إيطاليا دون أية أعراض

أفادت وكالة الأنباء الإيطالية "انسا" الاثنين نقلا عن خبير في الأمراض المعدية أن حوالي 10 أشخاص ثبتت مخبريا إصابتهم بفيروس كورونا الشبيه بالسارس، ولكن أياً منهم لم تظهر عليه أعراض المرض، الأمر الذي لم يستدع وضعهم في الحجر الصحي.

وقال اليساندرو بارتولوني الاختصاصي في الأمراض المعدية في مستشفى كاريدجي في فلورنسا، شمال وسط، إن "حوالي 10 أشخاص أتت نتائج فحوصاتهم إيجابية ولكن لم يظهروا أيا من أعراض المرض."

وأضاف: "لم يوضعوا في الحجر الصحي لأنه لم يظهر عليهم أي عارض" من أعراض المرض، مشيراً إلى أنه تم إرسال عينات من دمائهم إلى معهد الصحة في روما لإخضاعها لفحص مكرر.

إلى ذلك، تابع قائلاً: "كانت هناك قناعة راسخة، بحسب منظمة الصحة العالمية، بأن الفيروس لا ينتشر بسهولة ولكنه يهاجم بقوة (المصابين به).

غير أن ما نراه اليوم هو العكس تماماً على ما يبدو"، مشيراً إلى أن المستشفى سيتابع فحوصاته لتبيان مدى انتشار الفيروس.

وكانت وزارة الصحة الإيطالية أعلنت السبت تسجيل إصابتين بالفيروس القريب من السارس. وبحسب حصيلة لمنظمة الصحة العالمية الجمعة فإن بلدان الشرق الأوسط هي الأكثر تأثراً بهذا الفيروس مع 25 حالة وفاة في السعودية من أصل 30 حالة وفاة سجلت حتى الآن في العالم أجمع.





