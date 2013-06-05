النساء قادرات على تذكر الوجوه أكثر من الرجال

نشرت دراسة أميركية في دورية "علوم الطب النفسي" أن النساء أكثر قدرة على تذكر الوجوه من الرجال بسبب نظرتهم العفوية للوجه وتفاصيله بشكل أدق.

حيث قامت الدراسة بتفحص حركة العينين لدى عدة مشتركين من الجنسين عندما ينظرون لصور وجوه مختلفة لكلا الجنسين على شاشة الكومبيوتر لتحديد المكان الذي تركز عليه أعين المشتركين عند النظر على الوجه الجديد بشكل أكبر مثل العينين أو الأنف أو الفم أو الشعر، ومن ثم سؤال مجموعة منهم عن اسم صاحب الوجه بعد يوم واحد، ومجموعة أخرى بعد أربعة أيام من عرض الوجوه يوميا عليهم.

ووجد الباحثون بالنتيجة أن النساء لديهن قدرة أكبر وبشكل أفضل على تذكر الوجوه، والسبب أنهن ينظرن لوقت أطول وبشكل أدق إلى تفاصيل الوجوه، مع العلم أن هذه العملية لا تتم بشكل متعمد، إنما كانت عفوية بشكل كلي.

واكتشفت الدراسة أيضاً أن الفرق بين الجنسين في القدرة على تذكر الوجوه يتناقص مع تكرار عرض الوجوه عليهم.

عبر الباحثون عن أملهم بالاستفادة من الدراسة في مساعدة من يعانون من ضعف بالذاكرة، عن طريق التدرب على طريقة مسح الوجوه أو الأمكنة والتدقيق بها ليتمكنوا من التذكر بشكل أكبر، والتدريب على تغير حركة العينين عند النظر إلى الوجوه الجديدة يمكن أن يفيد في تقوية الذاكرة.

يُذكر أن دراستين سويديتين وجدتا أن لدى النساء انحياز لجنسهن عند تذكر الوجوه، أي أن النساء يتذكرن وجوه الإناث أكثر من وجوه الرجال، بينما لم يكن هناك أي تأثير لجنس الطرف المقابل على قدرة الرجل على تذكر الوجوه.