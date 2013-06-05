%40 من الموظفين عرضة للسمنة.. والإداريون في طليعتهم

أظهرت دراسة أميركية حديثة أن أربعين في المئة من الموظفين يعانون من السمنة بسبب طبيعة عملهم. فالجلوس لساعات طويلة والأكل بسبب ضغط العمل من أبرز العادات التي قد تسبب السمنة. وبينت الدراسة أن العاملين في الشؤون الإدارية هم الأكثر عرضة للإصابة بالسمنة. تأتي في المرتبة الثانية مهنة الهندسة، تليها التعليم والتمريض. أما الباحثون والعلماء فهم الأقل عرضة للإصابة بالسمنة.

إلى ذلك، تبيّن أن الموظفين الذين زادت أوزانهم يعملون لساعات طويلة كما أنهم الأكثر تعرضا "للضغوط". وهناك عادات سيئة يقوم بها الموظفون أثناء ساعات العمل تؤدي بهم إلى السمنة، أبرزها الجلوس لفترات طويلة، بالإضافة إلى الأكل المستمر بسبب ضغوط العمل، ما يعتبر من العادات التي تهدد وزن الموظفين.

كما أن أغلب الموظفين يواجهون صعوبة في إيجاد وقت كاف لتناول الطعام خلال النهار، فيعوضون ما فاتهم في فترة الليل، ويأكلون حتى التخمة. لذلك يشدد الخبراء على تناول الوجبات في موعدها وتخصيص ما لا يقل عن نصف ساعة لكل وجبة. ويشددون على ضرورة تجنب الحلويات في أوقات العمل والحرص على الحركة وممارسة الرياضة بانتظام.