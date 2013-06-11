النوم أقل من 6 ساعات يزيد خطر الذبحة الصدرية عند النساء

بينت دراسة أميركية حديثة أن النساء اللواتي لا يحصلن على نوم لأكثر من 6 ساعات ليلا، يمكن أن يزيد خطر الذبحة الصدرية لديهن.

وأجريت هذه الدراسة، التي نُشرت في دورية أبحاث الطب النفسي، على 700 مشترك من كلا الجنسين، أعمارهم جميعا فوق الستين سنة ولديهم أمراض قلبية مستقرة.

واستمرت الدراسة لمدة 5 سنوات، وفيها تم الطلب من المشتركين أن يسجلوا طبيعة نومهم وساعات النوم، بالإضافة لذلك تم إجراء التحاليل الدموية اللازمة لمعرفة المواد التي لها علاقة بالالتهابات التي تحصل في الجسم.

ووجد الباحثون أن المواد الناجمة عن الالتهاب ارتفعت عند النساء اللواتي نومهن سيء ولا ينمن أكثر من 6 ساعات، وكانت نسبة ارتفاع هذه المواد عند النساء أعلى من الرجال بـ 2.5 مرة.

الملفت للنظر هو أن تأثير النوم السيء على النساء كان أقوى من تأثيره على الرجال، حتى بعد أخذ باقي العوامل كنمط الحياة ومكان السكن والعوامل الشخصية الأخرى بعين الاعتبار.

وفسر الباحثون ذلك بأن الخطر يزداد عند النساء بسبب نقص الهرمونات الأنثوية وأهمها الاستروجين بعد سن اليأس، حيث يعتبر الاستروجين عاملا واقياً من أمرض القلب، كما يمكن أن يكون للهرمون الذكري "التوستستيرون" تأثير في التخفيف من الآثار السلبية لنقص النوم.

ويعقب الباحثون على النتائج قائلين إنه، وعلى الرغم من معرفة علاقة العمليات الالتهابية بنقص النوم وكذلك تأثيراتها على أمراض القلب والتصلب الشرياني، إلا أن تأثير نقص النوم عليها كان أعلى من توقعاتهم.

وبينت دراسات عدة سابقة أن نقص النوم يمكن أن يؤثر على الجسم بعدة أشكال، إذ بينت دراسة بريطانية نشرت قبل أشهر أن نقص النوم لأقل من 6 ساعات ولمدة أسبوع، يتسبب في اضطراب في وظائف حوالي 700 مادة، منها المسؤول عن الجهاز المناعي والاستقلاب ودورة النوم والاستيقاظ وردة فعل الجسم على الشدة والتوتر مما يزيد من خطر السمنة والسكري والتوتر والاكتئاب لدى الذين نومهم سيئ.

كما تم نشر تقريرين في الشهر الماضي حول زيادة خطر الاكتئاب والانتحار عند من لديهم نقص واضطراب بالنوم.

يُذكر أن العملية الالتهابية تزداد فعاليتها عند التدخين وارتفاع التوتر الشرياني والحمية السيئة، وهي تبدأ كوسيلة دفاعية لتخليص الجسم من تأثيرات العوامل المذكورة ولكنها تنتهي بإنتاج مواد تزيد من سوء حالة الشرايين المغذية للقلب، وتزيد من ترسب المواد التي تؤدي لضيق هذه الشرايين وتصلبها.