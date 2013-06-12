السرطان في الطفولة يصيب بأمراض مزمنة في الكبر

أظهرت دراسة أمريكية، نشرت نتائجها في مجلة "ميديكال أسوسييشن"، أن الراشدين الذين أصيبوا بسرطان في طفولتهم وتعافوا منه، يعانون بنسبة عالية جدا من أمراض مزمنة.

وبينت الدراسة، التي شملت أكثر من 1700 راشد نجا من السرطان في الصغر وشخص المرض لديه، وتعالج بين العامين 1962 و2001، نسبة مرتفعة من الأمراض المزمنة المتراكمة لدى 95,5% منهم في سن الخامسة والأربعين، ولدى 93,5% منهم بعد 35 سنة من تشخيص السرطان لديهم، وتبين أن 80,5 % أصيبوا بحلول عامهم الخامس والأربعين بمرض مزمن.

ولاحظ الباحثون من مستشفى أطفال "سانت جود" في ولاية تينيسي، وكلية الطب في جامعة تينيسي، أن المشاكل الأكثر شيوعا تتعلق بالوظائف الرئوية، والسمعية وبوظائف الغدد والجهاز التناسلي والجهاز الدماغي العصبي والقلب.

ففي سن الخمسين، كان 81,3% من المرضى يعاني من خلل في الرئتين و86,5% منهم من الصمم و76,8% من اضطراب عمل الغدة النخامية و21,6% منهم من مرض قلبي ناجم عن سوء تغذية القلب بالدم بسبب انسداد الأوعية الدموية.

وأوضح الباحثون أن، 31,9% من النساء في سن الخمسين يعانين اضطرابا في عمل المبيضين و40,9% منهن أصبن بسرطان الثدي.

ولفتوا إلى أن مشاكل الكبد والعظام والكليتين أقل شيوعا لدى الاشخاص الذين شملتهم الدراسة، وأن نسبتها أدنى من 20%.

وقالوا إن "بعض علاجات أمراض السرطان لدى الأطفال أدى إلى ارتفاع عدد البالغين المعرضين بنسبة عالية للإصابة بمشاكل صحية تتفاقم مع التقدم في السن".