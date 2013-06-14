اختراع جديد لإعطاء اللقاحات باللاصقات بدلاً من الحقن

كشف البروفسور الأسترالي مارك كيندول عن اختراعه الطبي الجديد المتكون من لاصقات خاصة لإعطاء اللقاحات من دون استعمال الحقن، وذلك خلال المؤتمر العالمي للتقنية والترفيه والتصميم "تيد" الذي ينعقد في أدينبرا باسكتلندا هذا العام.

والاختراع هو عبارة عن لاصقات صغيرة بحجم الطابع البريدي ويمكن من خلالها إعطاء اللقاحات عن طريق الجلد.

يوضح المخترع بأن هذه اللاصقات تتألف من آلاف من النتوءات المغطاة باللقاح، وعند إلصاقها على الجلد يتم إيصال اللقاح إلى الخلايا المستهدفة تحت الطبقة الخارجية من الجلد. وقد أكد كندول من خلال نتائج أبحاثه على عينات التجربة في لقاح الانفلونزا، أن هذه الطريقة احتاجت لكمية أقل من اللقاح مقارنة مع طريقة الحقن لتصل لنفس الفعالية، مما يعد فائدة كبيرة لتوفير اللقاحات بتكلفة أقل.

وأهم فوائد هذه الطريقة هي التغلب على رهبة الحقن التي يعاني منها ما يقارب 20% من الأشخاص، كما أنها تخفف من احتمال حدوث الالتهابات بعد الحقن في حال عدم تطبيق قواعد التعقيم، كما تقي من المخاطر العرضية التي يمكن أن يتعرض لها الكادر الطبي بسبب خدوش أو جروح الإبر الحادة المستعملة.

كما أن هناك فائدة إضافية أخرى ومهمة لهذه الطريقة، وهي أنها لا تحتاج للحفاظ على اللقاح في درجة حرارة منخفضة، إذ إن اللقاح يبقى فعالاً بدرجة تصل لـ23 درجة مئوية لمدة عام.

أما اللقاحات التي تعطى عن طريق الحقن فيجب الحفاظ عليها باردة في جميع مراحل نقلها والتعامل معها وهذا قد لا يتحقق في كثير من الأحيان حيث بينت منظمة الصحة العالمية أن نصف اللقاحات في إفريقيا غير فعالة بسبب عدم الالتزام بقواعد تبريد اللقاح.

ويأمل كندول في أن تكون هناك إمكانية لإعطاء لقاح فيروس نقص المناعة المكتسبة "الإيدز" ولقاحات الملاريا والسل عن طريق اختراعه الجديد.