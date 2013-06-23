العقم عند الرجال يزيد خطر حدوث السرطان

بيّنت دراسة أميركية أن الرجال الذين لديهم عقم أكثر أهبة للسرطان من بقية الرجال، حيث يتضاعف خطر حدوثه لديهم ثماني مرات عند تشخيص العقم، خاصة الناجم عن عدم القدرة على إنتاج الحيوانات المنوية قبل عمر الثلاثين سنة.

ونُشرت هذه الدراسة قبل يومين في موقع الخصوبة والعقم وشملت 2238 شخصاً يعاني من العقم ممن راجعوا عيادة بيلور لعلاج العقم في بوسطن، على مدة 20 عاماً ومن بينهم كان هناك 451 شخصاً لديهم حالة انعدام النطاف والباقي كانت لديهم مسببات أخرى للعقم.

ووفقاً للدراسة فإن متابعة المرضى لفترات مختلفة وجدت أن معدل حدوث السرطان في أي جزء من الجسم عند الرجال الذين لديهم عقم أعلى بمقدار الضعف تقريباً 1.7 مرات من بقية الرجال، ولكن عند مقارنة الرجال الذين كان سبب العقم لديهم هو انعدام النطاف كان معدل حدوث السرطان أعلى لديهم بمقدار 3 أضعاف تقريباً من البقية، لكن النتيجة الأهم كانت لدى الرجال الذين شُخص لديهم انعدام نطاف قبل سن الـ 30 سنة، حيث كان معدل حدوث السرطان لديهم أعلى بـ 8 أضعاف من بقية الرجال.

بالإضافة لما سبق، بيّنت الدراسة أنه لم يكن هناك فرقاً كبيراً في معدل حدوث السرطان بين الرجال الذين لديهم أسباب أخرى للعقم غير انعدام النطاف وبقية الرجال سواء كان أعمارهم أقل من 30 سنة أو أكبر من ذلك.

وفسّر الباحثون هذا الترابط بين انعدام النطاف وارتفاع معدل حدوث السرطان بأن الأشخاص الذين لديهم حالة انعدام النطاف لديهم صفات وراثية تجعلهم أكثر أهبة للسرطان، وهي نفسها التي أدت لعدم القدرة على إنتاج النطاف، ونصحوا بالتالي بضرورة إجراء الفحوصات الدورية للكشف المبكر عن السرطان عند من لديهم هذه الحالة المرضية.