يابانيون يبتكرون محلولا يجعل أنسجة الجسم شفافة

تمكن باحثون يابانيون من مركز "ريكين" لتطوير العلوم الحيوية من ابتكار محلول سكري خاص له قدرة على تحويل أنسجة الجسم لتصبح شفافة خلال 3 أيام من الاستعمال، وبمساعدة هذا المحلول تمكنوا من دراسة دماغ عينات الاختبار بدقة غير مسبوقة.

ونشر الباحثون نتائج ابتكارهم في مجلة العلوم العصبية الطبيعية، وأوضحوا من خلالها أنهم تجاوزوا المشاكل التي رافقت الابتكارات السابقة التي أدت لتشويه شكل وطبيعة العينات، مع تغيير المواد الكيمائية فيها والتي احتاجت لوقت طويل لإنجازها. لكن هذا المحلول احتاج لثلاثة أيام فقط للتأثير وحافظ على شكل العينات ووظائفها.

وأطلق الباحثون اسم "سي دي بي" على هذا المحلول، وقالوا إنه عبارة عن سائل مائي سكري، وتمكّن هذا المحلول من جعل أنسجة الدماغ وأجنة عينات التجربة شفافة خلال 3 أيام من دون التأثير على البنية الدقيقة للعينات.

واستفاد الباحثون من هذه الميزة، وتمكنوا من دراسة بنية الدماغ بدقة فائقة باستخدام صبغ ومضي، ومجهر خاص، وأجريت الدراسة من دون الحاجة لإجراء أي قطع في العينات.

أما الإنجاز الأكبر بمساعدة هذا المحلول فتمثل في التمكن من إجراء دراسة ووصف ثلاثي الأبعاد للألياف الواصلة بين فصي الدماغ وقشرته لأول مرة، بالإضافة لدراسة الخلايا التاجية في البصلة الشمية بنفس الدقة كذلك.

ويؤكد الباحثون أن هذا السائل غير مكلف وسريع التأثير وسهل الاستعمال وآمن ولا يحتاج لأدوات خاصة، وبالتالي فهم يتوقعون أن تكون له فائدة كبيرة واستعمالات واسعة في دراسات لاحقة، ومنها دراسة بنية نسيج الدماغ البشري.