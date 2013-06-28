فلبيني يعترف بتلقي علاج باستخدام خلايا جذعية حيوانية

اعترف مسؤول فلبيني بتلقي علاج باستخدام خلايا جذعية حيوانية على أيدي طبيب ألماني في فندق، وذلك عقب صدور تحذيرات ضد استخدام مثل هذا النوع من العلاج غير المصرح به، وفقاً لما ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط".

وقال أنتونيو فيلار، مدير مجلس العقاقير الخطيرة، إنه وزوجته دفعا معاً 32 ألف يورو (43700 دولار) نظير العلاج في يوليو/تموز الماضي، ولكن فيلار وزوجته لم يحصلا على النتائج التي كانا يرجوانها من العلاج.

وقال فيلار في حوار إذاعي: "سمعت أن العلاج باستخدام الخلايا الجذعية جيد، عادة أعاني من تشنجات عضلية وعظامي بدأت تضعف لذا قررت أن أجرب".

وأضاف: "بعد تلقي العلاج اعتقدت أنني أشعر أني أكثر قوة، ولكن عندما بدأت في السير شعرت بألم في قدمي وتدهورت حالتي وشعرت أنني أكثر ضعفاً، والآن لا أستطيع أن أسير لمسافات طويلة".

وأوضح فيلار أنه وزوجته كانا ضمن مجموعة من 12 مريضاً توجهوا إلى فندق في مانيلا لتلقي العلاج، مشيراً إلى أن طبيباً ألمانياً ومعه مساعدون تايلانديون هم الذين أشرفوا على عملية العلاج.

وكانت الرابطة الطبية الفلبينية قد حذرت من أنها تلقت شكاوى تفيد بأن أطباء أجانب ترددت تقارير أنهم ألمان يأتون إلى مانيلا لتقديم علاج للفلبينيين مقابل 23 ألف دولار.

وتردد أن الأطباء يستخدمون خلايا جذعية حيوانية غير مصرح بها في الفلبين، ويصرح فقط باستخدام خلايا جذعية مستمدة من دم المريض أو النخاع العظمي أو الدهون.