تناول وجبتين يومياً أفضل طريقة لفقدان الوزن

يلجأ كثيرون إلى تناول وجبات صغيرة متكررة على مدار اليوم، وليس وجبات كبيرة للحفاظ على الرشاقة، ولكن دراسة تشيكية حديثة أفادت بأن تناول وجبتين يوميا قد يكون أفضل لفقدان الوزن.

قد يبدو هذا بعيدا عن الواقع، خصوصا مع إصرار الخبراء على تناول وجبات صغيرة متكررة على مدار اليوم لتخفيض الوزن، ولكنّ باحثين تشيكيين يؤكدون أن تناول وجبتين كبيرتين في اليوم قد يكون أفضل.

الأمر الشائع منذ فترة فيما يتعلق باتباع أنظمة غذائية لفقدان الوزن هو تناول خمس أو ست وجبات صغيرة يوميا كأفضل وسيلة لتحقيق الهدف والتغلب على الجوع، إلا أن هذه الدراسة التي أجراها باحثون في معهد الطب السريري والتجريبى في مدينة براغ، وجدت أن هذا الأسلوب قد يكون خاطئا، وأن تناول وجبتين كبيرتين فقط يوميا ستكون له منافع أكبر حتى لو كانت الوجبتان تحتويان على نفس السعرات الحرارية الموجودة بالوجبات الصغيرة.

ووجد الباحثون أيضا أن مرضى السكري من النوع الثاني الذين تناولوا وجبتين كبيرتين فقدوا وزنا أكثر ممن استهلكوا ست وجبات صغيرة تحتوي على السعرات الحرارية ذاتها.

وبحسب الدراسة، فإن الأشخاص الذين تناولوا وجبتين كبيرتين فقدوا نحو نقطتين من مؤشر كتلة الجسم، وهي أداة لتقييم الوزن الصحي، مقارنة بغيرهم ممن فقدوا أقل من نقطة من مؤشر هذه الكتلة، ويفضل الخبراء أن تكون وجبة الإفطار والغداء هما الوجبتين الكبيرتين.

ولكن خبراء آخرين لا يقتنعون بنتائج هذه الدراسة، ويرون أن تناول وجبتين فقط يوميا يظل أمرا غير عملي.

فالمتحدث باسم الأكاديمية الأميركية للتغذية قال إن تناول وجبتين كبيرتين في اليوم غيرُ واقعي بالنسبة للكثيرين، فعادة ما تكون وجبةٌ واحدة فقط هي الكبيرة.

وكذلك يجب على المصابين بالسكري تنظيم جرعات الجلوكوز طوال اليوم وليس فقط مرتين.

وينصح خبراء التغذية بتناول إفطار غني بالمكونات الأساسية لتزويد الجسم بالطاقة، وغداء متوسط، وعشاء خفيف، مع الحفاظ على سعرات حرارية منخفضة.