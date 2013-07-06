دمية "باربي" جديدة بمواصفات صحية لتجنب التأثير السلبي

نشر الفنان والباحث "نيكولاي لوم" نسخة جديدة للدمية الشهيرة "باربي" بقياسيها الجديدة الأقرب لمقاس شابة بصحة جيدة بعمر 19 سنة بعد استشارة مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في أميركا (سي- دي- سي).

ومقاييس هذه الدمية ذات الأرجل الطويلة والخصر فائق النحافة غير طبيعية أو واقعية ولا يمكن الوصول إليها من دون عمليات تجميلية وجراحية، وهي تعطي صورة غير صحية عن مقاييس جسم المرأة، مما أثار انتقادات من جمعيات حقوق المرأة.



ويشير الفنان "لوم" إلى أن مقاييس "باربي" الحالية والتي هي أقرب إلى النحافة الشديدة يمكن أن تؤثر سلباً على البنات، ولذلك فكر في تصميم "باربي" جديدة بمقاييسها الطبيعية ليؤكد أن الجمال موجود في المظهر الطبيعي أيضاً.



ويتمنى الفنان أن ينجح تصميمه بالانتشار في الأسوق، لأنه يعتقد أن انتشارها يمكن أن يؤثر إيجابيا على الشابات حيث إنها تبين أن الجمال موجود لديهن بالشكل الذي هنّ عليه.