ليتر واحد من الماء يومياً أسهل طريقة لإنقاص الوزن

دراسة ألمانية حديثة أثبتت أن تناول الماء قبل الوجبة يمكن أن يساعد على التخفيف من الوزن، نشرت هذه الدراسة في الدورية الأميركية للتغذية الطبية، وبينت أن الأشخاص متوسطي العمر والكهول الذين تناولوا كأسين من الماء قبل الوجبة خسروا 2 كيلوغرام من وزنهم خلال فترة الدراسة، مقارنة مع الذين لم يتناولوا الماء، كما بينت دراسة أخرى وجود علاقة قوية بين شرب ليتر واحد من الماء ونقصان الوزن.

ولمعرفة الآلية التي يؤثر بها الماء على إنقاص الوزن، قام الباحثون بمراجعة الدراسات السابقة التي اهتمت بمعرفة تأثير تناول الماء على إنقاص الوزن، وخلصت 3 من أصل 11 دراسة إلى وجود علاقة واضحة بين تناول الماء ونقص الوزن.

حتى الآن لم يستطع الباحثون إيجاد تفسير واضح لتأثير الماء على إنقاص الوزن، ولكنهم يعتقدون أن تناول الماء قبل الوجبة يمكن أن يقلل من الشهية والشعور بالجوع، مما يقلل من تناول كميات كبيرة من الطعام ومن السعرات الحرارية، أو أن الماء يسبب زيادة في خسارة الطاقة، مما يسبب نقصان الوزن.

وعلى الرغم من عدم معرفة الآلية الدقيقة حول تأثير الماء على تخفيف الوزن، ينصح الباحثون بتناول الماء كبديل عن العصائر والمشروبات الغازية مع الطعام.