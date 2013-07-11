نظام الصوم الصحي يشمل 4 وجبات مقسمة بين الإفطار والسحور

من أجل اتباع نظام غذائي صحي خلال شهر رمضان يتوجب تقسيم الطعام في الفترة ما بين الإفطار والسحور إلى أربع وجبات. كما يُفضّل الإفطار على بضع تمرات وموازنة وجبة السحور.

ويبلغ معدل ما يصومه الناس في شهر رمضان 14 ساعة في اليوم، عدا عن درجة الحرارة المرتفعة التي تتجاوز أحياناً 40 درجة مئوية، من هنا جاء تشديد خبراء التغذية على ضرورة اختيار وجبة صحية للفطور والسحور ونصحوا بتقسيم الوجبات إلى 4 مراحل خلال الفترة ما بين الإفطار والسحور.

ويجب بدأ الإفطار بالماء والتمر وبعد ذلك ينصح الخبراء بتناول صحن من الشوربة لتهيئة المعدة للطعام، ثم الانتظار نصف ساعة قبل البدء بالوجبة الرئيسية التي يجب أن يكون نصف الطبق فيها خضراوات وربعه بروتينات والباقي نشويات، ويفضل عدم تناول الأطعمة المقلية وتلك الغنية بالدهون واستبدالها بتلك المشوية والمسلوقة.

ويجب أن تتكون الوجبة الثالثة في يوم الصيام من الفواكه أو قطعة صغيرة من الحلويات قليلة الدسم، أما وجبة السحور فهي الأهم لقدرتها على إعانة الصائم على تحمل فترة صيام طويلة، ويفضل تناول الكثير من السوائل بالإضافة الى البروتينات الممثلة في البيض والأجبان والألبان والنشويات المعقدة.

ولتجنب العطش خلال نهار رمضان ينصح بالابتعاد عن التوابل والمأكولات الغنية بالأملاح والكافيين التي تحفّز الجوع والعطش.