تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في الإمارات

أعلنت هيئة الصحة في أبوظبي تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا، المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية لدى رجل في الـ82 من العمر في مستشفى بأبوظبي، نقلاً عن وكالة أنباء الإمارات في وقت متأخر الخميس.

وتابعت هيئة الصحة أن المريض يعاني من السرطان، ويتلقى العلاج حالياً في أحد مستشفيات العاصمة، مضيفة أنها تقوم بالتنسيق مع وزارة الصحة والهيئات الصحية والجهات المعنية بالدولة في هذا الشأن وقامت باتخاذ الإجراءات اللازمة والاحترازية.

وفي مايو/أيار، أعلنت فرنسا أن رجلاً في الـ65 نقل إلى المستشفى بعد إصابته بالفيروس التاجي، وذلك إثر قضاء إجازة في دبي. إلا أن وزارة الصحة الإماراتية أعلنت آنذاك أنه لم يتم تسجيل أي حالة إصابة في البلاد.

وأعلنت أول حالة وفاة بسبب الفيروس في يونيو/حزيران 2012 في السعودية، وبلغ إجمالي الحالات 65 حالة، منها 38 أدت إلى الوفاة، وأثيرت مخاوف إزاء تأثير الفيروس على موسم الحج المقرر في أكتوبر/تشرين الأول.

وذكرت منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي أنها دعت إلى مشاورات طارئة حول الفيروس. فيما يحاول الخبراء فهم كيفية عمل الفيروس.

ولم تصدر المنظمة أي توصيات أو قيود على السفر، لكنها دعت الدول إلى تسجيل ومتابعة الإصابات التنفسية غير المعتادة.

ويؤدي الفيروس إلى الإصابة بمشكلات تنفسية والتهاب رئوي، ويتطور بسرعة إلى إصابة المريض بالفشل الكلوي، وهو ينتقل بين البشر لكن لا يبدو أنه شديد العدوى، خلافاً لفيروس "سارس" المشابه، والذي تسبب بأكثر من 800 وفاة قبل نحو 10 سنوات بعد أن انطلق من الصين.