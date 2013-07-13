الإفطار بكوبين من الماء يستعيد الطاقة ويتغلب على الجفاف

يحتاج الجسم إلى لترين من الماء يومياً، فشرب الماء ضرورة يومية تغيب عن الصائم في شهر رمضان، لذلك من الضروري تعويض الكمية المطلوبة من الماء بعد الإفطار والابتعاد عن بعض المأكولات التي تشعر بالعطش.

ويفتقد الجسم إلى كميات كبيرة من الماء أثناء ساعات الصيام الطويلة خاصة في الصيف، فيعد الشعور بالعطش من أهم المصاعب التي تواجه الصائم، لذلك ينصح ببدء الإفطار بكوبين من الماء لاستعادة الطاقة والتغلب على الجفاف، كما يجب إنهاء الإفطار بكوب آخر فذلك يساعد على الهضم.

كما ينصح بشرب كميات قليلة من الماء في أوقات متقطعة من الليل، وتناول كوبين من الماء وقت السحور للتغلب على الشعور بالعطش أثناء الصيام، ما يعني أن على الصائم شرب لترين من الماء يومياً.

ويشدد المختصون على ضرورة تجنب الماء المثلج، كونه لا يروي العطش ويسبب انقباضاً في الشعيرات الدموية، كما يجب تجنب بعض المأكولات التي تزيد من الشعور بالعطش، كتلك الغنية بالأملاح والتي تحتوي على نسبة عالية من التوابل والبهارات كالأسماك والمخللات.

وينصح خبراء التغذية بالابتعاد عن المنبهات كالقهوة والشاي، خصوصاً عند السحور، فهي تزيد من حاجة الجسم إلى الماء، كما يجب الإكثار من تناول الخضراوات والفواكه عند السحور لاحتوائها على الماء والألياف، فتمكث في المعدة مدة أطول، وتقي من الشعور بالعطش.