الحلزون.. أحدث صيحات العناية بالبشرة في اليابان

في خطوة هي الأولى من نوعها تعتزم شركة يابانية متخصصة في مجال التجميل استخدام الحلزون كوسيلة لتنظيف وتجميل البشرة، فللوهلة الأولى قد يظن البعض أن اللقطات المرافقة للخبر هي من فيلم رعب ولكنها عملية عناية بالبشرة في مركز للتجميل ارتأى أن يقدم لزبائنه خدمة لا تشبهها أخرى وهي تنظيف الوجه وتجميله بترك الحلزون يمر فوقه رويدا رويدا والحصول على إفرازات الحلزون بصورة نقية تماما.

وقالت المتحدثة باسم شركة سي زيد لابو اليابانية مانامي تاكامورا "المادة اللزجة التي ينتجها الحلزون تساعد في إزالة الخلايا الميتة وتعالج البشرة إثر تعرضها للشمس ويرطبها".

وهذه الإفرازات ستمكن النساء من تخفيف آثار التقدم في العمر على البشرة وتنظيف المسام وإعادة الشباب إلى بشرتهن وجعلها أكثر نضارة فقط بجلسة تستمر خمس دقائق يستخدم فيها الحلزون.

أما العارضة ساياكا إيتو فقالت: "يمكنك أن تشعر بحلزونات تتحرك على وجهك، وفي البداية تشعر بإحساس غريب ولكنها في الواقع لطيفة ومريحة وتشعرك بالنوم".

وتبلغ تكلفة خمس دقائق من العناية بالبشرة باستخدام الحلزون في دور التجميل الخاصة بسي زيد لابو أكثر من 100 دولار للتمتع ببشرة نضرة والتجربة خير برهان.