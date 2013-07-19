6 إصابات جديدة بالفيروس التاجي في الإمارات والسعودية

أعلنت منظمة الصحة العالمية، الخميس 19 يوليو/تموز، أن السلطات الصحية في الإمارات العربية المتحدة والسعودية أبلغت عن 6 إصابات جديدة بالفيروس التاجي الشبيه بفيروس التهاب الجهاز التنفسي الحاد (سارز).

وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة إن الإصابات الجديدة لأربع نساء، ورجلين تتراوح أعمارهم بين 26 و42 عاماً، ليصل إجمالي عدد الإصابات في العالم إلى 88 حالة، توفي منها 45 حالة.

وأكدت المنظمة أن خمساً من الحالات الست الجديدة من عمال الخدمات الصحية، والسادس رجل كان على اتصال وثيق بشخص أصيب بالمرض.

وظهرت أعراض متوسطة على اثنين من المصابين الجدد في أبوظبي، وعلى الحالتين في السعودية، ولم تظهر أي أعراض على المصابين الآخرين في أبوظبي.

ومن المتوقع أن يصل ملايين المسلمين إلى مكة في أكتوبر/تشرين الأول لأداء شعائر الحج.

وخفضت السلطات السعودية عدد التأشيرات التي تمنحها للحجاج هذا العام، مشيرة إلى بواعث قلق بسبب أعمال توسعة للحرم المكي.

وتعد منظمة الصحة العالمية نشرة خاصة بنصائح السفر عن الفيروس التاجي ستصدرها خلال الأيام القادمة.

وحثت المنظمة مقدمي الخدمات الصحية على اتخاذ الحيطة من العدوى الحادة بالجهاز التنفسي، وفحص أي مسافرين قادمين للتو من الشرق الأوسط يعانون من الفيروس التاجي.

وشكلت منظمة الصحة العالمية لجنة طوارئ من خبراء مستقلين أعلنت الأربعاء أن الفيروس التاجي لا يمثل "حالة طوارئ صحية عامة على المستوى العالمي".

وتملك اللجنة إصدار توصيات خاصة بالسفر، وتفرض قيوداً تجارية، وترفع من درجة الرقابة على المرض وتبادل المعلومات.

وظهرت حالات إصابة بالفيروس في كل من الأردن وقطر والإمارات وتونس وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا، إضافة إلى السعودية.