سكين ذكية لاكتشاف الأنسجة السرطانية واستئصالها

قام علماء في كلية أمبريال في لندن باستخدام سكين ذكية، أُطلق عليها اسم iKnife ، لإزالة أنواع مختلفة من السرطانات، فعند ملامسة السكين لأنسجة الجسم ينتج دخاناً حاد الرائحة يساعد الأطباء في تحديد الأنسجة السرطانية.

وتم تجربة هذه الآلة الجديدة في استئصال سرطان الثدي والأمعاء، وبفضلها سيكون الدخان الملوث الذي يعد أحد أسباب مرض السرطان، دليلاً على وجود الخلايا السرطانية وعلاجها.

ويؤكد مخترع الجهاز الدكتور زولتان تاكاتس أن الآلة الجديدة تقوم بتسخين الأنسجة والتي تطلق إثر ذلك جزئيات معينة، وتحليل هذه الجزئيات يكشف عن نوع السرطان ومنشأه.

تمرير الجهاز على الأنسجة يدفع بالجزئيات إلى الهواء، وتحليل الجزئيات بواسطة عملية التبخير، يحدد نوع الأنسجة ومنشأها.

ويعتقد الأطباء أن التعرف على مكان السرطان هو بداية العلاج، كما أن البخار هذا يمكن أن يساهم في استئصال الورم في الوقت المناسب.

ويؤكد الدكتور جيمس كينروس، الجراح بكلية أمبريال، أنه "بهذا الاختراع يمكن الحصول على معلومات دقيقة حول وجود الخلايا السرطانية حتى خلال القيام بعمليات جراحية أخرى".

وعلى الرغم من نجاح استخدام iKnife في إزالة سرطان الثدي والأمعاء، فإن الجراحين في بريطانيا يعتقدون أن هذا الاختراع بحاجة للمزيد من الدراسات.