طرق صحية ترفع من القيمة الغذائية للقيمات

تتكون اللقيمات من كريات الطحين المقلية بالزيت والمغموسة بمحلول السكر، الأمر الذي يجعلها من أكثر الوجبات ثراء بالكربوهيدرات التي يخزنها الجسم، وعلى المدى الطويل قد تسبب السمنة وترفع احتمالية الإصابة بالسكري.

وتعمر الموائد العربية في شهر رمضان بكثير من المأكولات الشعبية الشهيرة، منها اللقيمات التي تعرف بأكثر من اسم في مختلف الدول العربية، ولكن هذا لا يغير من عشق الناس لها، فاللقيمات أو لقمة القاضي أو العوامات، كلها أسماء تطلق على حلوى رمضانية يجمع الكل على حبها وتناولها.

ورغم لذة طعم اللقيمات، فهي مليئة بالسكريات وتفتقر إلى الفائدة الغذائية، فهي تحتوي على نسبة قليلة من البروتين، إضافة إلى نسبة عالية من الدهون المشبعة بعد القلي.

تحتوي حبة صغيرة من اللقيمات على 50 سعرة حرارية، ومتوسطة على 70 سعرة حرارية، وينصح خبراء التغذية بالاعتدال في تناولها بما لا يتجاوز الثلاث إلى أربع حبات.

كما ينصح الخبراء لرفع القيمة الغذائية للقيمات، استعمال زيت "الكانولا" للقلي، واستخدام العسل الصافي أو عسل التمر بدلا من محلول السكر، مما سيرفع القيمة الغذائية للقيمات ويجعلها غنية بالأملاح المعدنية والفيتامينات.