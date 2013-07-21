الكبسة تحوي 500 سعرة ونصائح بتجنب النوم بعد تناولها

تعتبر الكبسة الوجبة الأكثر شعبية في دول الخليج، خاصة في السعودية وهي الأكثر حضورا على الموائد الرمضانية.

وتتكون الكبسة من الأرز واللحوم والبهارات، وتحوي ما يعادل 500 سعرة حرارية.

وتحدد طريقة تحضير الكبسة قيمتها الغذائية، لذلك يشدد أخصائيو التغذية على تجنب استخدام الزيوت والسمن في تحضيرها واستخدام اللحوم الخالية من الدهون، كما من المفضل اعتماد الدجاج أو السمك في تحضير الكبسة.

ولتجنب الشعور بالحرقة من المفضل تقليل البهارات ولوجبة متكاملة يفضل تناول الخضراوات مع طبق الكبسة وينصح الصائم بعدم الإفراط في تناولها.



وفي حين يرافق أكل الكبسة الشعور بالكسل والخمول يشدد الأخصائيون على تجنب النوم بعد تناولها.